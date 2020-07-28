جامعة أم القرى تعلن نتائج القبول للعام الجامعي الجديد

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الترقية الآلية على المقاعد الشاغرة بشكل دوري حتى 16 /12 /1441هـ

أعلنت جامعة أم القرى نتائج الطلبة المقبولين لبرامج البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع للعام الجامعي1442/ 1443هـ، الذين بلغ عددهم 12 ألفًا و591 متقدماً ومتقدمة، وسيتاح خيار تثبيت القبول للطلبة المقبولين عبر بوابة القبول الموحد خلال الفترة 6- 8 / 12/ 1441هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبد الرحمن الغامدي، أن العمادة ستقوم بعمل الترقية الآلية على المقاعد الشاغرة بشكل دوري حتى 16 /12 /1441هـ، وسيتم بعد ذلك فتح باب القبول في برامج السنة التأهيلية والسنة الأولى المشتركة المسائية خلال الفترة من 17 – 20 / 12/ 1441هـ، وستعلن نتائج القبول بها 23 / 12 /1441هـ.

ولفت الدكتور الغامدي إلى أنه سيتم استقبال طلبات التقديم لدبلومات كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر اعتباراً من 1 - 4 /1/ 1442هـ، وستُعلَن نتائج القبول بها 6 /1 /1442هـ، منوهاً إلى أن العمادة تسعد باستقبال استفسارات أبنائها الطلاب المتقدمين عبر أيقونة استفسارات القبول في صفحة المتقدم، متمنياً من المتقدمين قبل طرح طلب الاستفسار زيارة صفحة الأسئلة الشائعة بموقع العمادة.

