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"الصحة": تخصيص قائد صحي لكل٥٠ حاجًا

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"الصحة": تخصيص قائد صحي لكل٥٠ حاجًا "الصحة": تخصيص قائد صحي لكل٥٠ حاجًا

خصّصت وزارة الصحة خلال موسم حج هذا العام "قائدًا صحيًا" لكل مجموعة من الحجاج (٥٠ حاجًا) للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات ‏‫الصحية والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحجاج، والإشراف على تنقلاتهم ومرافقتهم أثناء أداء نسك حجهم .

كما يتولى القائد الصحي تقديم الرسائل التوعوية والإرشادات الصحية اللازمة للحجاج.

تجدر الإشارة أن القائد الصحي هو ممارس صحي مؤهل ويقوم بالمهام التالية: "الفرز البصري/ تعبئة نموذج متابعة الاشتراطات الاحترازية داخل حافلة الحجاج/مراقبة التزام الحجاج بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مثل استخدام الكمامات وغسل وتعقيم الأيدي والتباعد الاجتماعي/ الإبلاغ عن أي حالة اشتباه".

وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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