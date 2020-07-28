"الصحة": تخصيص قائد صحي لكل٥٠ حاجًا

خصّصت وزارة الصحة خلال موسم حج هذا العام "قائدًا صحيًا" لكل مجموعة من الحجاج (٥٠ حاجًا) للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحجاج، والإشراف على تنقلاتهم ومرافقتهم أثناء أداء نسك حجهم .
كما يتولى القائد الصحي تقديم الرسائل التوعوية والإرشادات الصحية اللازمة للحجاج.
تجدر الإشارة أن القائد الصحي هو ممارس صحي مؤهل ويقوم بالمهام التالية: "الفرز البصري/ تعبئة نموذج متابعة الاشتراطات الاحترازية داخل حافلة الحجاج/مراقبة التزام الحجاج بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مثل استخدام الكمامات وغسل وتعقيم الأيدي والتباعد الاجتماعي/ الإبلاغ عن أي حالة اشتباه".
وزارة الصحة