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إغلاق طريق "الهدا" في كلا الاتجاهين بسبب هطول الأمطار

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إغلاق طريق "الهدا" في كلا الاتجاهين بسبب هطول الأمطار إغلاق طريق "الهدا" في كلا الاتجاهين بسبب هطول الأمطار
بعد تواصل الأمطار على الطائف لليوم الرابع على التوالي

إغلاق طريق

أعلنت الجهات المعنية إغلاقاً مؤقتاً لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911" على موقع "تويتر"، أنه "تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًّا، في كلا الاتجاهين، بسبب هطول الأمطار"، مطالباً المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.

يُشار إلى أن محافظة الطائف شهدت لليوم الرابع على التوالي أمطارًا غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة.

وتهطل في هذه الأثناء أمطار غزيرة على وسط المحافظة والأحياء في شمال وجنوب الطائف وسط عواصف رعدية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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