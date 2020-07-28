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"الغذاء والدواء" تغلق مستودعين بالرياض بعد ضبط 89 طنًا من المنتجات الغذائية الفاسدة

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أحالت المنشأتين للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعين، وذلك ضمن الجولات الرقابية التي نفذها مفتشوها على مجموعة من المنشآت في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة أن المستودعين قاما بتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة، وأسماك محظورة، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة وسوء التخزين.

وأضافت: تم ضبط وحجز ٨٩ طناً من المنتجات المخالفة، وأحيلت المنشأتان للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.

الغذاء والدواء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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