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شاهد.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مراكز العيص وأملج

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و"المدني" يدعو إلى اتباع السبل الآمنة والابتعاد عن مجاري الأودية

شاهد.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مراكز العيص وأملج

شهدت بعض من مراكز محافظتي العيص وأملج، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة سالت على أثرها بعض الشعاب في مساراتها الطبيعية.

وشملت الأمطار: ما بين السهلة وسمر ومرتفعات مركز الشبحة ومحافظة العيص والحفرة والفشوغ ومجيراء والحرة وبعضًا من القرى والمرتفعات الجبلية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، إلى اتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري الأودية أو النزول للمواقع عند هطول الأمطار.

شاهد.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مراكز العيص وأملج

شاهد.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مراكز العيص وأملج

شاهد.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مراكز العيص وأملج

شاهد.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مراكز العيص وأملج

شاهد.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مراكز العيص وأملج

شاهد.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مراكز العيص وأملج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية