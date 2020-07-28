"جونسون" يحذر من موجة ثانية لـ"كورونا" تجتاح أوروبا

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دافع عن قراره بفرض إجراءات على العائدين من إسبانيا

حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الثلاثاء) من موجة ثانية لفيروس كورونا المستجدّ في أوروبا.

ودافع "جونسون" عن صحة اتخاذ حكومته تدابير سريعة وحاسمة خلال عطلة نهاية الأسبوع لفرض حجر صحي لمدة 14 يومًا على كل شخص يدخل البلاد من إسبانيا، وهي إحدى أبرز الوجهات السياحية بالنسبة للبريطانيين، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقال: "لنكن واضحين تمامًا حول ما يحدث في أوروبا، بين بعض أصدقائنا الأوروبيين، أخشى أننا بدأنا برؤية إشارات في بعض الأماكن إلى موجة ثانية للجائحة".

وفرضت الحكومة البريطانية القرار في أعقاب الزيادة الأخيرة لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ في إسبانيا.

واعتبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن القرار "غير متوازن" وأصر على أن مناطق في بلاده هي أكثر أمانًا من مناطق في بريطانيا لجهة تفشي وباء كوفيد-19.

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