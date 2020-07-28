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الحج... استبدال كسوة الكعبة المشرفة مساء غد الأربعاء

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الحج... استبدال كسوة الكعبة المشرفة مساء غد الأربعاء الحج... استبدال كسوة الكعبة المشرفة مساء غد الأربعاء
بأسطول متكامل يتخذ جميع الإجراءات الاحترازية

الحج... استبدال كسوة الكعبة المشرفة مساء غد الأربعاء

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مساء غد الأربعاء باستبدال كسوة الكعبة المشرف، وذلك جرياً على عادتها السنوية وستستبدل كسوة الكعبة المشرفة القديمة بكسوة جديدة، بإشراف ومتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وستتعاون عدة إدارات في عملية تبديل الكسوة بإشراف من الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

وأكدت الرئاسة عن كامل جاهزيتها لنقل كسوة الكعبة المشرفة من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام، بأسطول متكامل يتخذ جميع الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية للحد من انتشار جائحة كورونا (كوفيد-١٩).

ويتكون الأسطول من شاحنة خاصة بعملية نقل كسوة الكعبة المشرفة، حيث تطلى من الداخل بمادة خاصة للحفاظ على ثوب الكعبة وحمايته من التمزق أو إلحاق الضرر به، مع تجهيز سيارة احتياطية مرافقة للسيارة الرئيسية، وورشة متنقلة مدعومة بالطاقم الفني، وتجهيز سيارات لنقل الصناع والخياطين من مقر مجمع الكسوة المشرفة إلى المسجد الحرام .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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