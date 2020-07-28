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عن تدريبات إيران في مضيق هرمز.. واشنطن: متهورة وغير مسؤولة

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عن تدريبات إيران في مضيق هرمز.. واشنطن: متهورة وغير مسؤولة عن تدريبات إيران في مضيق هرمز.. واشنطن: متهورة وغير مسؤولة
"ريباريتش" أشارت إلى إجراء البحرية الأمريكية لمناورة دفاعية

عن تدريبات إيران في مضيق هرمز.. واشنطن: متهورة وغير مسؤولة

وصفت البحرية الأميركية اليوم (الثلاثاء)، تدريبات إيرانية شملت مهاجمة مجسم لحاملة طائرات في مياه الخليج بالمتهورة وغير المسؤولة.

وقالت المتحدثة باسم الأسطول الخامس ريبيكا ريباريتش، في بيان نقلته "فرانس 24": "نحن على علم بتدريبات إيران وهي لم تعطّل عمليات التحالف في المنطقة ولم يكن لها أي أثر على التجارة في مضيق هرمز والمياه المحيطة به".

وأضافت: "إن البحرية الأميركية تقوم بتدريبات دفاعية مع شركائها لتعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة، في حين تجري إيران مناورات هجومية في محاولة للتخويف".

وجرت التدريبات قرب مضيق هرمز، الممر البحري الرئيسي بالنسبة لخمس الإنتاج العالمي من النفط، وذلك على وقع توتر متزايد بين إيران والولايات المتحدة.

وأظهرت اللقطات نموذجًا لحاملة الطائرات الأميركية من فئة "نيميتز" بوجود صفوف من مجسمات طائرات مقاتلة على جانبي مدرج الهبوط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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