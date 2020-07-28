حائل تسجل 138 إصابة بفيروس كورونا المستجد

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66 حالة تعافٍ جديدة ترفع الإجمالي لـ2988

سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم الثلاثاء، 138 حالة إيجابية بفيروس كورونا (كوفيد-19)، مقابل 66 حالة تعافٍ جديدة، فيما تم تسجيل حالتيْ وفاة.

وتوزعت حالات الإصابات، اليوم، بواقع 76 حالة في مدينة حائل، و27 حالة في محافظة بقعاء، و10 حالات في محافظة الغزالة، و9 حالات في محافظة الحائط، و7 حالات في محافظة الشنان، و5 حالات في محافظة الشملي، وحالتان في محافظة سميراء، وحالة في محافظة موقق، وحالة في محافظة السليمي.

وتوزعت حالات التعافي بواقع 53 حالة في مدينة حائل، و6 حالات في محافظة الحائط، و5 حالات في محافظة الشملي، وحالة في محافظة بقعاء، وحالة في محافظة الشنان.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في منطقة حائل 3979 حالة، وحالات التعافي 2988 حالة، والحالات النشطة 969 حالة، وارتفاع الوفيات إلى 22 حالة.