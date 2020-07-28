المرصد السوري: مقتل 8 وإصابة 19 آخرين بانفجار في الحسكة

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جي بي سي نيوز:- أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، اليوم الأحد، بأن مدنيين قتلوا وأصيب آخرون جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بمحافظة الحسكة.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية القول إن الدراجة انفجرت في سوق لبيع الخضراوات، مشيرة إلى أن الانفجار أدى أيضا إلى وقوع أضرار مادية في الموقع ، بحسب "العربية" .

وكان انفجار عنيف ضرب مدينة رأس العين، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف الحسكة الشمالي، الخميس، حيث انفجرت سيارة ملغمة قرب دوار الجوزة وقرب مبنى المجلس المدني في المدينة، ما تسبب بمقتل 4 أشخاص بينهم مواطنة، وأكثر من 10 جرحى، جراح بعضهم خطيرة.

يشار إلى أن المرصد السوري كان قد وثّق في أوائل يوليو/تموز الجاري، مقتل 6 أشخاص، وأكثر من 15 جريحا بانفجار سيارة مففخة وقع عند دوار الفرن في مدينة "تل أبيض" الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، شمال الرقة.

وتشهد القرى والبلدات الواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة المدعومة من قبل أنقرة لمظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة اشتباكات تجري بين تلك "المجموعات الإرهابية" لاقتسام النفوذ والسيطرة.