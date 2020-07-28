أخبار عاجلة

بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر -
"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح -
بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي -
رفحاء.. "البلدية" تكثف جولاتها الرقابية أيام العيد وترفع مخلفات الأضاحي من الأحياء -
هدفه إعادة الرياضة للواجهة.. "دروجبا" يسعى لكرسي الرئاسة -
"الغذاء والدواء" تنصح بـ3 طرق لتسييح اللحوم المجمدة.. تعرَّف عليها -
تبدأ فعالياته ثاني أيام العيد.. "الرضاعة الطبيعية" تحتفل بأسبوع الرضاعة العالمي -
بحضور "ابن نافل" وعدد من اللاعبين.. الهلال يفتتح متجره الجديد -
بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر -
"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. سوريا
  5. جي بي سي نيوز

المرصد السوري: مقتل 8 وإصابة 19 آخرين بانفجار في الحسكة

Print
المرصد السوري: مقتل 8 وإصابة 19 آخرين بانفجار في الحسكة المرصد السوري: مقتل 8 وإصابة 19 آخرين بانفجار في الحسكة

جي بي سي نيوز:- أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، اليوم الأحد، بأن مدنيين قتلوا وأصيب آخرون جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بمحافظة الحسكة.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية القول إن الدراجة انفجرت في سوق لبيع الخضراوات، مشيرة إلى أن الانفجار أدى أيضا إلى وقوع أضرار مادية في الموقع ، بحسب "العربية" .

وكان انفجار عنيف ضرب مدينة رأس العين، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف الحسكة الشمالي، الخميس، حيث انفجرت سيارة ملغمة قرب دوار الجوزة وقرب مبنى المجلس المدني في المدينة، ما تسبب بمقتل 4 أشخاص بينهم مواطنة، وأكثر من 10 جرحى، جراح بعضهم خطيرة.

يشار إلى أن المرصد السوري كان قد وثّق في أوائل يوليو/تموز الجاري، مقتل 6 أشخاص، وأكثر من 15 جريحا بانفجار سيارة مففخة وقع عند دوار الفرن في مدينة "تل أبيض" الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، شمال الرقة.

وتشهد القرى والبلدات الواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة المدعومة من قبل أنقرة لمظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة اشتباكات تجري بين تلك "المجموعات الإرهابية" لاقتسام النفوذ والسيطرة.

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
تقليص اوقات الحظر في الأردن حتى نهاية عطلة العيد

تقليص اوقات الحظر في الأردن حتى نهاية عطلة العيد

سعد الحريري: نأسف لتصريحات دياب حيال زيارة لودريان

سعد الحريري: نأسف لتصريحات دياب حيال زيارة لودريان

رئيس حكومة لبنان يثير زوبعة.. "أين الأمن؟!"

رئيس حكومة لبنان يثير زوبعة.. "أين الأمن؟!"

اغتيال رئيس مفرزة للنظام وملازم موال لحزب الله في درعا

اغتيال رئيس مفرزة للنظام وملازم موال لحزب الله في درعا

شبكة عيون الإخبارية