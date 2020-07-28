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شرطة الشرقية تطيح بـ3 أشخاص ارتكبوا 68 قضية سرقة وسلب بالدمام

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شرطة الشرقية تطيح بـ3 أشخاص ارتكبوا 68 قضية سرقة وسلب بالدمام شرطة الشرقية تطيح بـ3 أشخاص ارتكبوا 68 قضية سرقة وسلب بالدمام
جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً لإحالتهم إلى النيابة العامة

شرطة الشرقية تطيح بـ3 أشخاص ارتكبوا 68 قضية سرقة وسلب بالدمام

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت ـ بفضل الله ـ عن القبض على (3) مواطنين (في العقد الثالث من العمر)، وذلك لارتكابهم (68) قضية جنائية، منها(سرقات من المنازل، وسلب العمالة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وقضايا نشل) في أحياء متفرقة بمدينة الدمام.

وأضاف النقيب الدريهم أنه جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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