"التعاون الإسلامي" تزود إعلام الدول الإسلامية بوسائل متابعة خطبة عرفة

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يمكن متابعتها بـ10 لغات عبر التطبيق الإلكتروني

شرعت الأمانة العامة بالتنسيق مع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (UNA)، أحد أجهزة المنظمة المتخصصة، في تزويد وسائل الإعلام المختلفة في الدول الأعضاء في المنظمة بوسائل متابعة خطبة عرفة لموسم حج 1441ه على الهواء مباشرة، والتي سيلقيها هذا العام عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع.

ويمكن متابعة الخطبة بعشر لغات عبر التطبيق الإلكتروني بواسطة الأجهزة الذكية: (Arafat Sermon app)، والموقع الإلكتروني المخصص لخطبة عرفة باللغات: (www.arafat.gph.gov)، والبوابة الإلكترونية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام: (www.gph.gov.sa)، ومنصة منارة الحرمين: (https://manaratalharamain.gov.sa). واللغات العشر العالمية التي ستتم بها ترجمة خطبة عرفة هي: (الإنجليزية، الفرنسية، الإندونيسية، الأردو، الفارسية، الروسية، البنغالية، الصينية، التركية، الهوسا).

ونوه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إلى الخدمات الكبيرة التي تقدمها حكومة المملكة رئيسة القمة الإسلامية، مشيرًا إلى أن مشروع خادم الحرمين لترجمة خطبة عرفة الذي تشرف عليه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يعد خدمة جليلة تمكّن الحجاج والمسلمين في العالم والراغبين من غير المسلمين من متابعة خطبة عرفة بيسر وسهولة.

وأوضح الأمين العام أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ستوفر روابط متابعة خطبة عرفة على الموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية للمنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي باللغات الرسمية الثلاث: العربية والإنجليزية والفرنسية.