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"موبايلي" ترفع الطاقة الاستيعابية للشبكة استعداداً لموسم الحج

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"موبايلي" ترفع الطاقة الاستيعابية للشبكة استعداداً لموسم الحج "موبايلي" ترفع الطاقة الاستيعابية للشبكة استعداداً لموسم الحج
اتخذت جميع الترتيبات والإجراءات التشغيلية لضمان استقرارها

رفعت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" الطاقة الاستيعابية للشبكة استعداداً لموسم حج هذا العام 1441، وذلك من خلال العمل على تشغيل مشروع الشامية والمطاف لتحسين التغطية الداخلية للحرم المكي الشريف، واستخدام الترددات الإضافية المقدمة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لعدد كبير من المواقع بالمنطقة المركزية، والمشاعر المقدسة ومدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مما أدى لتحسين التغطية الداخلية وتحسين السرعات بشكل مطرد.

وعملت "موبايلي" على زيادة عدد المواقع المدعمة بجميع التقنيات، وزيادة عدد مواقع الجيل الخامس، وتحسين البنية التحتية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما اتخذت الشركة جميع الترتيبات والإجراءات التشغيلية لضمان استقرار الشبكة، ومنها وضع خطة عمل احتياطية للطوارئ بسبب جائحة كورونا، وتشمل إنشاء غرفة طوارئ افتراضية خاصة بالحج، وتأمين مخزون احتياطي من قطع الغيار اللازمة، والانتهاء بنجاح من إجراءات الفحص الروتيني المكثف لجميع مواقع الحج والمنطقة المركزية، وزيادة أعداد الطاقم الفني في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالإضافة إلى تأمين التصاريح اللازمة لضمان تشغيل وصيانة الشبكة بالمشاعر المقدسة بالتنسيق المباشر مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية