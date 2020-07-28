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تواصل القبول بالدبلومات التطبيقية بجامعة الملك خالد حتى محرم المقبل

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تواصل القبول بالدبلومات التطبيقية بجامعة الملك خالد حتى محرم المقبل تواصل القبول بالدبلومات التطبيقية بجامعة الملك خالد حتى محرم المقبل
في عدد من البرامج والتخصصات في مدينة أبها وعدد من مقراتها بالمحافظات

تواصل القبول بالدبلومات التطبيقية بجامعة الملك خالد حتى محرم المقبل

تواصل جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر؛ استقبال طلبات القبول للراغبين والراغبات في دراسة الدبلومات التطبيقية المصنفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام الجامعي القادم 1442هـ، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: https://dcsce.kku.edu.sa/ar/Diplomas في عدد من البرامج والتخصصات في مدينة أبها وعدد من مقرات الجامعة في المحافظات، ويستمر استقبال الطلبات إلكترونيًّا حتى أول محرم.

وتشمل الدبلومات تخصصات متعددة منها: التسويق الإلكتروني والإدارة المكتبية وإدارة الموارد البشرية والعلاقات العامة ونظم المعلومات والبرمجة التطبيقية والمحاسبة والسلامة والصحة المهنية والتفتيش والرقابة الأمنية والتحرير والسكرتارية وريادة الأعمال وأنظمة الإنترنت الذكية وصيانة الحاسب الآلي وشبكات الحاسب الآلي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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