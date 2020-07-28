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تعيين "سلطان بن سعود" نائباً لرئيس المنظمة الدولية للإبل

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تعيين "سلطان بن سعود" نائباً لرئيس المنظمة الدولية للإبل تعيين "سلطان بن سعود" نائباً لرئيس المنظمة الدولية للإبل
الموافقة على ترشيح "عبدالرحمن بن خالد" ممثلاً للمملكة

تعيين

وافق مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل "ICO"، برئاسة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، ورئيس مجلس إدارة نادي الإبل في المملكة العربية ، على ترشيح الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد، ممثلاً للمملكة في المنظمة، كما وافق المجلس على تعيين الأمير سلطان بن سعود بن محمد نائباً لرئيس المنظمة الدولية للإبل عن دولة المقر "المملكة العربية السعودية".

وتقوم المنظمة الدولية للإبل بجهود كبيرة في إطار سعيها إلى تعزيز أنشطة الإبل عالمياً، والمساهمة في الحوار والتفاهم بين الثقافات المختلفة، وتعزيز السلوكيات الإيجابية، ومساهمة الإبل في الإنجازات التنموية، ونشر رسالة أمن وسلام ومحبة بين جميع دول العالم، ونشر ممارسة أنشطة الإبل دون تمييز بين الأجيال؛ بهدف نشر القيم الإنسانية، وتعزيز السلام العالمي، وزيادة التقارب بين الشعوب، وتعزيز رؤية المنظمة ورسالتها.

وأطلقت المنظمة العديد من المبادرات العالمية خلال الفترة الماضية آخرها البرنامج الدولي "عبر الإبل"، الذي يهتم بنشر أنشطة الإبل وإرثها التاريخي، ومبادرة "سفراء المنظمة الدولية للإبل" التي تسعى إلى جذب شخصيات عالمية عامة في مختلف مجالات الحياة للتعاون مع المنظمة في نشر الموروث الثقافي للإبل.

يُذكر أن المنظمة الدولية للإبل هي منظمة غير ربحية مقرها الرياض، أسسها الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين في مارس 2019م، وتضم حاليا 105 من الدول الأعضاء على مستوى قارات العالم الست، وتهدف المنظمة إلى تطوير وخدمة كل ما يتعلق بالإبل كموروث.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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