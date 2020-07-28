أخبار عاجلة

بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر -
"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح -
بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي -
رفحاء.. "البلدية" تكثف جولاتها الرقابية أيام العيد وترفع مخلفات الأضاحي من الأحياء -
هدفه إعادة الرياضة للواجهة.. "دروجبا" يسعى لكرسي الرئاسة -
"الغذاء والدواء" تنصح بـ3 طرق لتسييح اللحوم المجمدة.. تعرَّف عليها -
تبدأ فعالياته ثاني أيام العيد.. "الرضاعة الطبيعية" تحتفل بأسبوع الرضاعة العالمي -
بحضور "ابن نافل" وعدد من اللاعبين.. الهلال يفتتح متجره الجديد -
بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر -
"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد الاتفاق مع "الأهلي".. "عسيري" يمثل "النصر" في دوري الأبطال

Print
بعد الاتفاق مع "الأهلي".. "عسيري" يمثل "النصر" في دوري الأبطال بعد الاتفاق مع "الأهلي".. "عسيري" يمثل "النصر" في دوري الأبطال

بعد الاتفاق مع

بات بإمكان اللاعب عبدالفتاح عسيري، تمثيل ناديه الجديد "النصر" في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك بعد اتفاق إدارة "النصر" مع نظيرتها "الأهلي"، بشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب.

وقدّم "النصر" مبلغ 3 ملايين ريال، مقابل السماح للاعب بالانتقال المباشر دون إكمال الفترة المتبقية له مع "الأهلي"، والتي تقارب الستة أشهر.

وبإمكان "عسيري" المشاركة مع "النصر" في بطولة دوري أبطال آسيا المقرر استئناف مبارياتها في الـ14 من سبتمبر المقبل، حيث سيكون عقده سارياً في العاشر من الشهر ذاته فور نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر

بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر

"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح

"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح

بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي

بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي

رفحاء.. "البلدية" تكثف جولاتها الرقابية أيام العيد وترفع مخلفات الأضاحي من الأحياء

رفحاء.. "البلدية" تكثف جولاتها الرقابية أيام العيد وترفع مخلفات الأضاحي من الأحياء

شبكة عيون الإخبارية