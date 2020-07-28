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المسحل يمتدح أكاديمية مهد ويؤكد : تمثل مشروعًا وطنيًّا تاريخيًّا يتناغم مع الرؤية التطويرية

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المسحل يمتدح أكاديمية مهد ويؤكد : تمثل مشروعًا وطنيًّا تاريخيًّا يتناغم مع الرؤية التطويرية

قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، التهنئة لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بمناسبة إطلاق أكاديمية "مهد" التي تهدف لاكتشاف الموهوبين في مراحل مبكرة تمهيداً لصقل موهبتهم.

وأكد المسحل أن الأكاديمية تمثل مشروعًا وطنيًّا تاريخيًّا يتناغم مع الرؤية التطويرية للمملكة، وهي الرؤية التي تحظى بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وذلك لإرساء خارطة طريق ومنظومة عالمية نحو صناعة أبطال الرياضيين.


ووجه رئيس الاتحاد السعودي الشكر لوزير الرياضة على دعمه الكبير لكل الرياضات في المملكة، وخاصة كرة القدم، وذلك من خلال الاستعانة بأحدث المعايير العملية والعلمية وبالشراكة مع الخبرات العالمية المتخصصة.

وأعرب عن تمنياته للرئيس التنفيذي لمشروع أكاديمية "المهد" عبدالله بن فيصل حماد، بالنجاح في مهمته والمساهمة في صناعة جيل جديد من الأبطال الرياضيين السعوديين، مشيداً بدعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني أنفانتينو للأكاديمية، عبر كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح وتشجيعه للأكاديمية، متمنيًا أن يثمر هذا المشروع في صناعة جيل رياضي جديد يساهم في تحقيق الإنجازات الوطنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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