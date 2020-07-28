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بموافقة الملك.. الشيخ "المنيع" خطيب يوم عرفة لحج هذا العام

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بموافقة الملك.. الشيخ "المنيع" خطيب يوم عرفة لحج هذا العام بموافقة الملك.. الشيخ "المنيع" خطيب يوم عرفة لحج هذا العام
طبقاً لبيان الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

بموافقة الملك.. الشيخ

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتكليف الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي لإلقاء خطبة يوم عرفة لحج هذا العام.

الجدير بالذكر أن خطبة يوم عرفة لها مكانة عظيمة في نفوس المسلمين وما تقوم به حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- بالعناية في ترجمة الخطبة عبر مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة لتصل هداياتها للعالمين بعدة لغات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية