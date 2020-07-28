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مدني جازان يدعو إلى اتباع الإرشادات في ظل التقلبات الجوية

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مدني جازان يدعو إلى اتباع الإرشادات في ظل التقلبات الجوية مدني جازان يدعو إلى اتباع الإرشادات في ظل التقلبات الجوية
بعد تنبيه "الأرصاد" من أمطار وتساقط للبرد ونشاط للرياح

مدني جازان يدعو إلى اتباع الإرشادات في ظل التقلبات الجوية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة، تستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول وتساقط للبرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 45 كلم/س، مع تدنٍّ في مدى الرؤية.

وشدّد المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، على أهمية التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية؛ ومنها الاقتراب أو ملامسة الأسلاك والتوصيلات الكهربائية والأعمدة الكهربائية؛ تفادياً لمخاطر الصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو قطع مياه السيول وعدم البقاء في مواقع مكشوفة أو عالية؛ تفاديًا لمخاطر البرق والصواعق وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية.

وأكد "الغامدي" أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة جميع المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

ودعا إلى الاطلاع على ما يبث من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني: https://www.998.gov.sa.الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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