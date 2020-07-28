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قفزة قياسية .. "كورونا" يودي بحياة 235 إيرانياً خلال يوم

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قفزة قياسية .. "كورونا" يودي بحياة 235 إيرانياً خلال يوم قفزة قياسية .. "كورونا" يودي بحياة 235 إيرانياً خلال يوم
إجمالي الوفيات بلغ 16.147

قفزة قياسية ..

أفادت بيانات لوزارة الصحة الإيرانية اليوم (الثلاثاء)، بأن إيران سجلت رقمًا قياسيًا في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد بلغ 235 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، على شاشة التلفزيون الرسمي، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 296.273 حالة، وأن إجمالي عدد حالات الوفاة بلغ 16147 حالة.

وحث الرئيس حسن روحاني الإيرانيين السبت الماضي على اتباع القواعد الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي خلال الاحتفال بعيد الأضحى. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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