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"خدمات التنقل" تجهز 660 عربة لاستقبال ضيوف الرحمن

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مع تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية لسلامة الحجاج

جهزت وكالة الشؤون الفنية والخدمية ممثلة في إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام "660" عربة كهربائية مع العربات اليدوية لحجاج بيت الله مع حرصها على تقديم خدماتها لضيوف الرحمن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظاً على سلامتهم، وذلك ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا 8".

وقال مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية نايف بن ذياب الجحدلي: إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام عملت على تعقيم جميع العربات ونقاط التوزيع داخل المسجد الحرام وفي الساحات الخارجية مع تطبيق جميع التدابير والإجراءات الاحترازية، لسلامة ضيوف الرحمن، وتحقيقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة.

من جانبه، أكد مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام بندر جميل خوج، تجهيز 660 عربة كهربائية جاهزة لتقديم الخدمة لضيوف الرحمن بالإضافة للعربات اليدوية، يتم توزيعها في مداخل المسجد الحرام عبر نقاط التوزيع التي وضع بها ملصقات لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم عند طلب الخدمة، كما تم تعقيم جميع العربات، استعداداً لاستقبال الحجيج مع وجود فرق تعقيم ميدانية للتعقيم قبل الاستخدام وبعده حرصاً على سلامة ضيوف الرحمن.

إدارة خدمات التنقل المسجد الحرام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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