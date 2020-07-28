الرياض.. إجمالي الإصابات بكورونا يصل إلى 52,934

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حصيلة حالات التعافي 46,303.. وعدد الوفيات 793

شهدت مدينة الرياض، اليوم، انخفاضًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 118 إصابة جديدة؛ مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 270,831 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 52,934 حالة.

وشهد عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض حالات إصابة بفيروس كورونا؛ حيث سجلت وادي الدواسر 20 حالة متصدرةً محافظات المنطقة، تلاها عفيف 8 حالات، أما الدوادمي فقد تم رصد 7 حالات، بعدها المجمعة 4 حالات، وفي الخرج وضرماء تم رصد 3 حالات، ثم حالتين في شقراء وحريملاء؛ وأخيراً حالة واحدة في حوطة بني تميم.

وبلغ إجمالي حالات التعافي في مدينة الرياض 46,303 حالات تعافٍ، وتم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في مدينة الرياض 793 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد