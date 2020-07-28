بالصور.. "الضلعان" يقف على مشروع طريق الحائر – الحريق بالرياض

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"سبق" نقلت مناشدة الأهالي بعد حادث مروع راح ضحيته 7 أشخاص

وقف مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان الضلعان ومحافظ الحريق محمد بن ناصر الجرباء اليوم على مراحل لمشروع طريق (الحائر - الحريق "وصلة نعام").

وأكدت مصادر "سبق" أنه تم خلال الجولة التفقدية الالتقاء بالمهندس والمشرف على المشروع والاستشاري الخاص بأعمال المشروع ومناقشة ما يتعلق بسلامة سالكي الطريق للحد من المخاطر التي تواجه قائدي المركبات وتلافي ملاحظات الأهالي المتعلقة بأعمال المشروع والعمل على إنهاء أعمال السلامة المرورية وسرعة تركيب اللوحات الإرشادية ومناطق التهدئة.

وكانت "سبق" قد نشرت قبل أيام مناشدة أهالي الحريق والمراكز التابعة لها إبان وقوع حادث مروري مروع على ذلك الطريق راح ضحيته سبعة أشخاص، منهم ستة أفراد من عائلة واحدة ومطالبة وزارة النقل بازدواجية الطريق ذي المسار المنفرد وسرعة تنفيذ المشروع الجديد بأحدث الدراسات الهندسية والمواصفات المعتمدة بسبب وعورة الجبال في المنطقة.