أخبار عاجلة

بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر -
"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح -
بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي -
رفحاء.. "البلدية" تكثف جولاتها الرقابية أيام العيد وترفع مخلفات الأضاحي من الأحياء -
هدفه إعادة الرياضة للواجهة.. "دروجبا" يسعى لكرسي الرئاسة -
"الغذاء والدواء" تنصح بـ3 طرق لتسييح اللحوم المجمدة.. تعرَّف عليها -
تبدأ فعالياته ثاني أيام العيد.. "الرضاعة الطبيعية" تحتفل بأسبوع الرضاعة العالمي -
بحضور "ابن نافل" وعدد من اللاعبين.. الهلال يفتتح متجره الجديد -
بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر -
"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحسين": "مكافحة التستر" يلزم 9 أنشطة بالدفع الإلكتروني بداية من اليوم

Print
"الحسين": "مكافحة التستر" يلزم 9 أنشطة بالدفع الإلكتروني بداية من اليوم "الحسين": "مكافحة التستر" يلزم 9 أنشطة بالدفع الإلكتروني بداية من اليوم
بينها المطاعم والمقاهي الشعبية والبوفيهات والسيارات المتجولة لبيع الأغذية

قال متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، اليوم: إنه ابتداءً من اليوم ألزم "البرنامج الوطني لمكافحة التستر" عدة انشطة تجارية بتوفير الدفع الإلكتروني.

وأضاف "الحسين" أن هذه الأنشطة تشمل: المطاعم، المقاهي الشعبية، البوفيهات، السيارات المتجولة لبيع الأغذية، شركات تجهيز الطعام، محلات العصائر والآيسكريم، المأكولات البحرية، الوجبات السريعة، الكوفي شوب.

وقال متحدث "التجارة": هذه الأنشطة تضاف للأنشطة التجارية التي ألزمت سابقاً بتوفير الدفع الإلكتروني وهي:

- المشاغل وصالونات التجميل.

- البقالات والتموينات.

- محطات الوقود.

- ورش وقطع غيار السيارات والسمكرة والدهان، إلكترونيات وتكييف السيارات، ميكانيكا ومحلات زينة وتنجيد السيارات.

- مغاسل الملابس، والحلاقين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر

بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر

"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح

"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح

بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي

بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي

رفحاء.. "البلدية" تكثف جولاتها الرقابية أيام العيد وترفع مخلفات الأضاحي من الأحياء

رفحاء.. "البلدية" تكثف جولاتها الرقابية أيام العيد وترفع مخلفات الأضاحي من الأحياء

شبكة عيون الإخبارية