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الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا تابعة للجيش السوري ويحمل دمشق المسؤولية

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الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا تابعة للجيش السوري ويحمل دمشق المسؤولية الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا تابعة للجيش السوري ويحمل دمشق المسؤولية

جي بي سي نيوز :- قال الجيش الإسرائيلي مساء يوم الجمعة، إن مروحيات حربية أغارت على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا، وذلك "ردا على إطلاق نار" باتجاه هضبة الجولان المحتل في وقت سابق من اليوم.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أن الغارات استهدفت مراكز تتضمن مواقع رصد ووسائل تجميع استخباراتي.

وأوضحت القوات الإسرائيلية أنها "تعتبر الجيش السوري مسؤولا عن عملية إطلاق النار اليوم وستواصل الرد على أي مساس بإسرائيل".

وأفاد التلفزيون السوري بأن عدوانا إسرائيليا بالمروحيات، استهدف محيط بلدة حضر وعين التينة في القنيطرة.

وأضاف أن دوي انفجار قوي سمع بالقرب من مجدل شمس بالجولان المحتل.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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