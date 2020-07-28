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وفاة عضو في الائتلاف السوري المعارض بكورونا

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وفاة عضو في الائتلاف السوري المعارض بكورونا وفاة عضو في الائتلاف السوري المعارض بكورونا

جي بي سي نيوز :- توفي، السبت، العقيد محمد نبهان، العضو في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، والمجلس التركماني السوري، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وكان نبهان، وهو من مواليد عام 1959، نقل قبل أسبوع إلى المشفى في ولاية "عثمانية" جنوبي تركيا بعد إصابته بالفيروس، ووضع في قسم العناية المشددة الأربعاء الماضي بعد تدهور حالته الصحية، حيث وافته المنية صباح اليوم.

ونعى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية العقيد نبهان في بيان أشار فيه، إلى أنه "من مواليد محافظة حمص (وسط)، وتخرج من الكلية الحربية عام 1983، ودرس في كلية العلوم الإنسانية والنفسية وتخصص في الدراسات القانونية، وأعلن انشقاقه عن جيش النظام عام 2012 برتبة عقيد".

وأوضح البيان، أن نبهان "عمل إلى جانب فصائل الجيش السوري الحر في مدينة بصر الحرير بدرعا (جنوب) ، ونشط في العمل السياسي، وشارك في تأسيس مجلس محافظة حمص، ومجلس العشائر السورية، وصولاً لانضمامه إلى المجلس التركماني السوري عام 2016".

وبحسب البيان كان نبهان "عضواً في الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عن المجلس التركماني السوري، إلى أن وافته المنية اليوم".

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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