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فرز 19 ألف وحدة عقارية خلال النصف الأول من 2020

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فرز 19 ألف وحدة عقارية خلال النصف الأول من 2020 فرز 19 ألف وحدة عقارية خلال النصف الأول من 2020
ضمن برامج التنظيم العقاري التابعة لوزارة الإسكان

فرز 19 ألف وحدة عقارية خلال النصف الأول من 2020

كشف برنامج فرز الوحدات العقارية التابع لوزارة الإسكان أن عدد الوحدات العقارية المفرزة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 19.382 وحدة عقارية، محققاً نسبة نمو تتجاوز 82% مقارنة بالنصف الأول من عام 2019 التي بلغت 10.640 وحدة عقارية.

ويأتي برنامج فرز الوحدات العقارية ضمن برامج التنظيم العقاري التابعة لوزارة الإسكان، إذ يساعد البرنامج في تحديد حقوق الاستخدام ونسبة الوحدة من الملكية المشتركة في العقار، لضمان حقوق مالك الوحدة العقارية.

ويدرس المشروع من قبل المهندسين للأجزاء المشتركة والأجزاء الحصرية للتأكد من أن التقسيم يحفظ حقوق جميع ملاك الوحدات في الأجزاء المشتركة وتذكر تفاصيل المرافق الخدمية المشتركة للعقارات متعددة الاستخدام أو المجمعات العقارية مثل "الأبراج، والمجمعات السكنية أو التجارية" في محضر الفرز ووثيقة الأجزاء المشتركة، بما يُمكّن مالك الوحدة العقارية من معرفة نصيبه في الأجزاء المشتركة.

ويمنح جمعية الملاك من إدارة الأجزاء المشتركة والأنظمة والمرافق الخدمية في العقار أو المجمع العقاري، مما يسهم في حفظ حقوق الملّاك في الأجزاء المشتركة وضمان حسن انتفاعهم من العقار وتقديم المعلومات الكافية حول الوحدة العقارية لمن يرغب في شرائها.

يُذكر أن فرز الوحدات العقارية إحدى مبادرات برنامج الإسكان الذي يقسم عن طريقها مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، لتحدد المعلومات كافة عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام، وتُقدَّم الخدمة للمستفيدين "المالك أو المطور" من خلال المكاتب الاستشارية والمساحية المعتمدة لدى برنامج الفرز، وتصدر بعد التدقيق والموافقة على الطلب محاضر فرز ترسل لكتابة العدل تخولها إصدار صكوك الملكية للمستفيد.وزارة الإسكان برنامج فرز الوحدات العقارية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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