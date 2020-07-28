هل ستركبون الطائرة الهجين؟... هذا سعر التذكرة وعدد ركابها

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سنوات قليلة وتصبح الأكثر طلبًا

هي مصممة لتكون الطيارة البيئية الأكبر من حيث اعتمادها على الكهرباء والنفط معًا، صممت لتتسع لـ 70 مقعدًا وتعمل بمحركات منخفضة الصوت لتقليل التلوث السمعي كما تتميز بالقدرة على تجديد البطارية جوًا.

إنها "هيرا" الطائرة الكهربائية الهجينة البريطانية التى تعمل جزئياً بمحرك كهربائي صديق للبيئة، فضلاً عن وقود الطائرات التقليدية.وتطير مسافة 920 ميلاً، ومن المقرر أن يتم توسيع نطاق هذه الطائرات إلى 1381 ميلاً بعد عام 2030 مع تحسن كثافة طاقة البطارية.

ووفقًا للمصممين ستخلق طائرة هيرا التي من المتوقع أن تدخل الخدمة بحلول عام 2028 فرص عمل في مجالات الطيران والصناعات التحويلية والهندسية بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي وتوقع البعض سعر التذكرة في الطائرة وهو 5 آلاف دولار تقريبًا.

وقال كامران إقبال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة تم جمع استثمارات كبيرة لتطوير طائرات هجينة وكهربائية تتسع لأقل من 19 مقعدًا، ونعتقد أنها إستراتيجية خاطئة فلا تستطيع هذه الطائرات الصغيرة تلبية متطلبات النقل الجوي الشامل أو متطلبات إصلاحات أزمة المناخ وفق للديلي ميل.

وأضاف: تصميمنا هو لطائرة ستقدم في البداية مدى 920 ميلاً عند الإطلاق في عام 2028، وستكون قادرة على حمل أكثر من 70 شخصًا وسنكون الناقل الأول في سوق يبلغ حجمه 4.4 تريليون دولار.الطيارة البيئية