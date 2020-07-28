تركيب 80 كاميرا لمراقبة مسالخ مكة

★ ★ ★ ★ ★

لقياس مدى تطبيق الإجراءات الوقائية

بدأت إدارة المسالخ بأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات، في تركيب كاميرات لمراقبة المسالخ التي تشرف على تشغيلها أمانة العاصمة المقدسة؛ بهدف تحسين أداء العمل، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام.

وكشفت الأمانة عن تركيب 80 كاميرا مراقبة متصلة بغرفة عمليات المسالخ، بهدف متابعة الأعمال بمسالخ مكة المكرمة، وقياس مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية داخل المسالخ على مدار الساعة لضمان جودة العمل.

أمانة العاصمة المقدسة مسالخ مكة المكرمة