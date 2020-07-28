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أمطار غزيرة على الباحة.. و"المدني" يحذر: حالة تستمر حتى 9 مساءً

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سالت على إثرها الأودية والشعاب.. والأهالي يشكون من انقطاع الكهرباء

أمطار غزيرة على الباحة.. و

شهدت محافظة القرى بمنطقة الباحة مساء اليوم أمطاراً غزيرة وضباباً كثيفاً حجب الرؤية، سالت على إثرها الأودية والشعاب، واستنفرت الجهات الأمنية في الطرقات؛ تحسباً لتلقي أي بلاغات.

وتزامن هطول الأمطار مع انقطاع كامل للكهرباء عن عدد من القرى منها قرية القوارير. وبحسب ما ذكره الأهالي فإن الانقطاعات تحدث دون سابق إنذار أو إشعار من شركة الكهرباء، مما يعرض أجهزتهم المنزلية للضرر.

يذكر أن "مدني الباحة" حذر من حصول موجة أمطار تنطلق من الساعة العاشرة صباحاً، وتشمل عدداً من محافظات الباحة، وتمتد حتى الساعة التاسعة ليلاً، مع توقع هطول حبات من البرد وجريان السيول.

أمطار غزيرة على الباحة.. و

أمطار غزيرة على الباحة.. و

أمطار غزيرة على الباحة.. و

أمطاراً غزيرة منطقة الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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