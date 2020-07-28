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المتاجر الإلكترونية تشارك في توفير المساكن من خلال "جود الإسكان"

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المتاجر الإلكترونية تشارك في توفير المساكن من خلال "جود الإسكان" المتاجر الإلكترونية تشارك في توفير المساكن من خلال "جود الإسكان"
ضمن حملة "جود مبرور" التي أطلقتها المنصة في الـ 10 من ذي الحجة

المتاجر الإلكترونية تشارك في توفير المساكن من خلال

أطلقت منصة جود الإسكان مبادرة "جود المتاجر" بهدف تحفيز المتاجر الإلكترونية على المساهمة في توفير المساكن للأسر الأشد حاجة، في إطار حملة "جود مبرور" التي أطلقتها المنصة خلال العشر الأول من ذي الحجة.

ومنذ إطلاق المبادرة، شارك أكثر من 30 متجراً إلكترونياً في المملكة في تبني الحالات المستحقة التي أعلنت عنها "جود الإسكان" عبر حسابها الرسمي على تويتر (joodeskan@)، في خطوة من شأنها إذكاء روح التعاون والخدمة المجتمعية والإنسانية والمساهمة في إغلاق حالات الدعم من قبل عملاء المتاجر المتنافسة.

وتأتي مبادرة "جود المتاجر" في إطار حملة "جود مبرور" التي دشنتها منصة جود الإسكان مطلع شهر ذي الحجة الجاري، في سعيها إلى حشد الدعم السكني للأسر الأشد احتياجاً في المملكة وتمكينها من تمَلُّك مسكنها الأول.

جدير بالذكر أن الإعلان عن مزيد من حالات الدعم السكني ما زال مستمراً أمام الجمهور العام، لإتاحة الفرصة أمام الأشخاص المانحين، أفرادا كانوا أم مؤسسات، من تقديم عطاءاتهم الخيرية بواسطة قنوات الدفع الإلكتروني المتعددة.

وتُعَد منصة جود الإسكان واحدة من مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع السعودي في برامج التنمية المجتمعية، من خلال العمل على إيصال العطاءات الخيرية إلى مستحقيها، بأيسر الطرق وأسرعها، ووفق آلية محوكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقه.منصة جود الإسكان مبادرة جود المتاجر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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