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صيف .. رحلات "كروز" فاخرة تجوب البحر الأحمر في سابقة هي الأولى بالمملكة

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صيف السعودية.. رحلات "كروز" فاخرة تجوب البحر الأحمر في سابقة هي الأولى بالمملكة صيف .. رحلات "كروز" فاخرة تجوب البحر الأحمر في سابقة هي الأولى بالمملكة
مع حزمة من الخيارات والباقات المختلفة وبمشاركة أشهر شركات السفن السياحية في العالم

صيف السعودية.. رحلات

في سابقة هي الأولى من نوعها في المملكة، تم الإعلان عن إطلاق رحلات السفن السياحية الفاخرة "الكروز" في البحر الأحمر ضمن موسم صيف "تنفس".

وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أعلنت عن إطلاق الموسم خلال الفترة من 25 يونيو إلى 30 سبتمبر 2020، في عشر وجهات سياحية حول المملكة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة السعودية للسياحة لتقديم تجارب سياحية استثنائية تسعى من خلالها لإبراز الكنوز السياحية في البحر الأحمر، وتمكين السياح من الاستمتاع بالمقومات السياحية الهائلة التي تقع على امتداد سواحل البحر الأحمر في المملكة.

ومن المتوقع أن توفر رحلات السفن السياحية "الكروز" حزمة من الخيارات والباقات المختلفة، حيث قامت الهيئة بدعوة أشهر شركات السفن السياحية في العالم، لتسيير السفن الفاخرة في سواحل البحر الأحمر في المملكة وذلك بمسارات متنوعة ومحطات توقف مختلفة، مع تقديم أرقى الخدمات، لتلبية كافة متطلبات وتطلعات سياح موسم صيف السعودية "تنفس".

وتم التنسيق مع وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية، لاعتماد الإجراءات والبروتوكولات الصحية واتخاذ اللازم عند الحاجة؛ وذلك لضمان سلامة جميع السياح، والاستمتاع بتجارب سياحية ممتعة وآمنة.

جدير بالذكر أن الهيئة السعودية للسياحة قد أطلقت روح السعودية Visit Saudi والتي تمثل الهوية الرسمية لترويج وتنشيط السياحة في المملكة.

وتهتم الهيئة بتطوير المنتجات والباقات السياحية من خلال القطاع الخاص إلى جانب تسويق وترويج الوجهات والمواقع السياحية في المملكة بالإضافة لإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة لقياس تجربة السائح والعمل مع الجهات المعنية على تطويرها.صيف السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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