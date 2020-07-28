سجادة صلاة لكل حاج ضمن حملة "وسام شرف لنا"

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في أكياس مغلقة ومعقمة ومعدة للاستخدام الواحد

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتجهيز سجادة صلاة لكل حاج، ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" في موسمها الثامن.

وجهزت الرئاسة السجادات في أكياس مغلقة ومعقمة ومعدة للاستخدام الواحد.



يأتي ذلك خدمةً لحجاج بيت الله الحرام، وانطلاقاً من مسؤولية الرئاسة تجاه ضيوف الرحمن، وتأكيداً على استمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة، واستخدام كل حاج من حجاج بيت الله سجادة خاصة به.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي