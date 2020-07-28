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قبل الكارثة وتفاعلًا مع "سبق".. "بلدية البرك" تباشر "كيبل مستنقع الأطفال"

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تدخّل سريع يدرأ خطر الصعق الكهربائي فيما لا يزال تهديد الغرق والبعوض قائمًا

قبل الكارثة وتفاعلًا مع

في تفاعل سريع مع ما نشرته "سبق" بعنوان "كارثة تتهيأ.. شاهد: أطفال يسبحون في مستنقع بعسير يمر وسطه كيبل كهرباء"؛ باشرت بلدية البرك العملَ على معالجة الكيبل الذي يتوسط مستنقع أطفال مركز "عمق" بعسير؛ حيث يأتي هذا التجاوب بعد أقل من ساعة من النشر.

وكانت "سبق" قد رصدت عددًا من الأطفال يمارسون هواية السباحة وسط مستنقع خلّفته الأمطار التي هطلت على مركز عمق شمال غرب عسير، يَعبُر وسطه كيبل كهرباء به عدة توصيلات؛ مما ينذر بكارثة وخطر كبير على أرواح الأطفال وعابري المكان.

وفي الوقت الذي استنكر فيه السكان الوضعَ، طالبوا الجهة المعنية بالأمر بسرعة معالجة الوضع القائم، وحماية أرواح أبنائهم مما قد ينتج عن ذلك من حالات صعق كهربائي لا سمح الله؛ فضلًا عن خطر تلك المستنقعات وما قد تتسبب فيه من حالات غرق وانتشار للبعوض والحشرات.

قبل الكارثة وتفاعلًا مع

قبل الكارثة وتفاعلًا مع

قبل الكارثة وتفاعلًا مع

عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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