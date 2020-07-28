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زيادة أسرّة العناية المركزة في مستشفيات المدينة بـ20% لجميع القطاعات

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زيادة أسرّة العناية المركزة في مستشفيات المدينة بـ20% لجميع القطاعات زيادة أسرّة العناية المركزة في مستشفيات المدينة بـ20% لجميع القطاعات
ضِمن جهود "الصحة" للارتقاء بمستوى الخدمات في المنطقة وتجويدها

زيادة أسرّة العناية المركزة في مستشفيات المدينة بـ20% لجميع القطاعات

أعلنت وزارة الصحة، عن زيادة نسبة أسرّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة المدينة المنورة لجميع القطاعات بنسبة 20%.

جاء ذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا عن إضافة ما يقارب من 3280 سريرًا للعناية المركزة؛ وذلك خلال 90 يومًا في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19.

وزارة الصحة المدينة المنورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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