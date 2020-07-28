لتعزيز التعايش.. مبادرة "نلعب معًا" تتوسع على مستوى المملكة

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المهيدب لخدمة المجتمع تبادر لدعم الأطفال مهما كانت قدراتهم

تتبنى المهيدب لخدمة المجتمع، استراتيجية تتمحور حول الاهتمام بالطفولة المبكرة بكل قضاياها، ويعتبر أبناؤنا من ذوي الإعاقة جزءًا لا يتجزأ من هذه الاستراتيجية، ومن مجتمعنا وحياتنا؛ ولذلك أطلقت المهيدب عام 2017 مبادرة "نلعب معًا" لتكون على مستوى المملكة العربية السعودية، مساهمةً منها في تعزيز قيم التعايش مع أبنائنا، وتقبل خصائصهم وقدراتهم منذ الصغر، من خلال توفر مساحات للعب تخدم جميع الأطفال مهما كانت الإعاقة التي يعانون منها.

وتُعد حدائق "نلعب معًا"، الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج؛ لتكون نموذجًا حيًّا يساعد على دمج ذوي الإعاقة مع غيرهم، فهي تهدف إلى إتاحة الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة للاندماج في الحياة العادية، والتفاعل مع الآخرين، وإيجاد مكان ترفيهي للعائلة بشكل كامل، وتشجيع اللعب كأداة للتعلم، يضاف إلى ذلك إتاحة الفرصة للأطفال السليمين، للتعرف على أقرانهم من ذوي الإعاقة عن قرب، وتقدير مشكلاتهم، ومساعدتهم على مواجهة المعوقات الحياتية، وهو ما يساعد المجتمع على التخلص من الأفكار الخاطئة حول خصائص وقدرات الأطفال من ذوي الإعاقة.

وتضم مبادرة "نلعب معًا" أحد مبادرات المهيدب لخدمة المجتمع حتى الآن، أكثر من ثلاث حدائق تم إطلاقها؛ حيث تم افتتاح الحديقة الأولى باسم "حديقة المهيدب" في عام 2018 على مساحة إجمالية 7000 متر مربع لتستوعب أكثر من 80 طفلًا للعب في المرة الواحدة.

وتحت مبدأ التوسع توجهت المهيدب لخدمة المجتمع لفتح باب الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص أو حتى القطاع الحكومي، ليتكلل هذا التوجه بعقد أول شراكة ناجحة في مبادرة "نلعب معًا" مع مستشفى الموسى الخاص بمدينة الأحساء عام 2019، ليتم افتتاح ثاني حدائق "نلعب معًا"، تحت مسمى "حديقة الموسى" على مساحة أكثر من 2400 متر مربع لتستوعب أكثر من 40 طفلًا في المرة الواحدة.

واستمرت المهيدب لخدمة المجتمع في التوسع في هذه المبادرة الاجتماعية، من خلال عقد الشراكات، وقد تمت ثاني شراكة مميزة وناجحة في هذه المبادرة مع مجموعة الخريجي؛ لتثمر عن أكبر حديقة ضمن هذه السلسلة تحت مسمى "ميدان الخريجي" بالدمام، على مساحة 8000 متر مربع، لتستوعب أكثر من 100 طفل في المرة الواحدة، بالإضافة إلى أنها تمتاز بألعاب مائية تذلل تحدي الصيف أمام متعة الأطفال.

وما زالت المهيدب تتوسع من خلال هذه الشركات والتي تضم الآن رابع حدائق "نلعب معًا" في مدينة جدة بشراكة جديدة مع مستشفى الدكتور سلمان فقيه لتكون الحديقة الأولى في المنطقة الغربية.

وحول ذلك صرّحت المدير التنفيذي في المهيدب لخدمة المجتمع سارة بنت عصام المهيدب: نحن سعداء بمبادرة نلعب معًا؛ فنحن في المهيدب لخدمة المجتمع نسعى للريادة في المجالات التي تخدم الطفولة المبكرة لكل طفل مهما كانت قدراته، ولأن اللعب هو حق لجميع الأطفال، ولأن أطفالنا غير متساوين في القدرات؛ حرصنا في المهيدب على استثمار الشراكات لكل من يؤمن بمبادرة نلعب معًا، ليساهم في توسعها.. ولكي يتحقق هذا الهدف النبيل فقد شاركنا في هذا التوسع ماديًّا، بالإضافة إلى نقل كل الخبرات والتحديات التي نتجاوزها ونتطور بها مع كل حديقة جديدة تنضم إلى سلسلة نلعب معًا.المهيدب لخدمة المجتمع