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"الأحمدي": جاهزون لاستقبال الحجاج لأداء طواف القدوم يوم التروية

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"الأحمدي": جاهزون لاستقبال الحجاج لأداء طواف القدوم يوم التروية "الأحمدي": جاهزون لاستقبال الحجاج لأداء طواف القدوم يوم التروية
مسارات لاستقبال الحجاج ومرورهم من الساحتين الغربية والجنوبية

أكد مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته، اللواء محمد بن وصل الأحمدي، جاهزية واستعداد القوة لاستقبال ضيوف الرحمن في المسجد الحرام لأداء طواف القدوم يوم التروية.

وقال "الأحمدي": تم تخصيص مسارات لاستقبال الحجاج ومرورهم من ساحتي المسجد الحرام الغربية والجنوبية، إضافة إلى تخصيص مسارات من داخل المسجد الحرام حتى وصولهم إلى صحن المطاف وأدوار المسعى، والذي وضع فيهما عدة مسارات لضمان سلامة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أُعِدت من قِبَل الجهات المعنية؛ حفاظًا على ضيوف الرحمن.

يشار إلى أن خطة أمن المسجد الحرام في موسم حج هذا العام تقوم على أربعة محاور، تتمثل في المحور التنظيمي، والمحور الأمني الهادف إلى الحفاظ على أمن وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، والمحور الإنساني، والمحور الصحي؛ حيث وضعت من خلاله آلية تُحدد طريقة الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام.مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام اللواء محمد بن وصل الأحمدي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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