أخبار عاجلة

بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر -
"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح -
بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي -
رفحاء.. "البلدية" تكثف جولاتها الرقابية أيام العيد وترفع مخلفات الأضاحي من الأحياء -
هدفه إعادة الرياضة للواجهة.. "دروجبا" يسعى لكرسي الرئاسة -
"الغذاء والدواء" تنصح بـ3 طرق لتسييح اللحوم المجمدة.. تعرَّف عليها -
تبدأ فعالياته ثاني أيام العيد.. "الرضاعة الطبيعية" تحتفل بأسبوع الرضاعة العالمي -
بحضور "ابن نافل" وعدد من اللاعبين.. الهلال يفتتح متجره الجديد -
بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر -
"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد من مكة.. إغلاق وتغريم 4 مطاعم خالفت الاشتراطات وتدابير "كورونا"

Print
سوء حفظ وتخزين بطرق عشوائية ومصادرة وإتلاف مواد غذائية مجهولة وفاسدة

شاهد من مكة.. إغلاق وتغريم 4 مطاعم خالفت الاشتراطات وتدابير

أسفرت حملة نفّذتها الإدارة العامة لشؤون البلديات -ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- عن إغلاق (4) مطاعم غذائية؛ وذلك لمخالفتها للإجراءات الاحترازية والوقائية، وتدني في مستوى النظافة.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أن الفِرَق الرقابية الصحية تمكّنت من ضبط المطاعم المخالفة للاشتراطات؛ حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء حفظ المواد الغذائية، وتخزينها بطرق عشوائية، إضافة إلى وجود مواد منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتدنٍّ في مستوى النظافة؛ مشيرًا إلى مصادرة وإتلاف 25 كجم من المواد الغذائية الفاسدة مجهولة المصدر، وإغلاق المطاعم فورًا، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكد "مكاوي" حرص البلدية على متابعة ومراقبة المطاعم المتعلقة بالصحة العامة؛ للتأكد من تقيدها بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وتعزيز الرقابة الصحية، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين؛ مشيرًا إلى استمرار الحملات المكثفة على جميع المطاعم؛ للتأكد من التزامها بما ورد في لائحة الاشتراطات البلدية، وفرض الإجراءات الرقابية، والتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية، وتقديم غذاء آمن للجميع.

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر

بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر

"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح

"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح

بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي

بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي

رفحاء.. "البلدية" تكثف جولاتها الرقابية أيام العيد وترفع مخلفات الأضاحي من الأحياء

رفحاء.. "البلدية" تكثف جولاتها الرقابية أيام العيد وترفع مخلفات الأضاحي من الأحياء

شبكة عيون الإخبارية