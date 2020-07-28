أخبار عاجلة

بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر -
"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح -
بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي -
رفحاء.. "البلدية" تكثف جولاتها الرقابية أيام العيد وترفع مخلفات الأضاحي من الأحياء -
هدفه إعادة الرياضة للواجهة.. "دروجبا" يسعى لكرسي الرئاسة -
"الغذاء والدواء" تنصح بـ3 طرق لتسييح اللحوم المجمدة.. تعرَّف عليها -
تبدأ فعالياته ثاني أيام العيد.. "الرضاعة الطبيعية" تحتفل بأسبوع الرضاعة العالمي -
بحضور "ابن نافل" وعدد من اللاعبين.. الهلال يفتتح متجره الجديد -
بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر -
"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خالف الاشتراطات الصحية.. إغلاق مركز بيع حلويات قبل افتتاحه بيوم بحائل

Print
رصدها مراقبو بلدية الجنوب.. "المحيفر" وجّه بالتعامل بحزم مع المتهاونين بالاحترازات

خالف الاشتراطات الصحية.. إغلاق مركز بيع حلويات قبل افتتاحه بيوم بحائل

أغلقت بلدية الجنوب بحائل، مركز تسوّق حلويات مخالف للاشتراطات الصحية.

وتم رصد هذه المخالفات خلال جولات المراقبين الصحيين في المركز قبل افتتاحه بيوم، وقد تم رصد بعض المخالفات الصحية والوقائية وتم إغلاق المركز.

هذا وقد وجّه رئيس جنوب حائل سعد بن محمد المحيفر، بالتعامل بحزم مع المتهاونين في تطبيق الاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الوقائية من المستجد (COVID-19)، وحث المراقبين على أخذ الإجراءات النظامية من حيث تطبيق الحد الأعلى من الغرامات حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ موجهًا المستهلكين بمباشرة الإبلاغ عبر ٩٤٠ في حال وجود مخالفة صحية أو وقائية بالمحلات التجارية.

خالف الاشتراطات الصحية.. إغلاق مركز بيع حلويات قبل افتتاحه بيوم بحائل

بلدية الجنوب حائل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
‫ متحدث الصحة : الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل بينهم أي إصابة بفيروس كورونا الجديد أو أمراض مؤثرة

‫ متحدث الصحة : الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل بينهم أي إصابة بفيروس كورونا الجديد أو أمراض مؤثرة

محاضرة توعوية حول فيروس كورونا عن بعد لنزلاء "سجون الجوف"

محاضرة توعوية حول فيروس كورونا عن بعد لنزلاء "سجون الجوف"

محاضرة توعوية حول فيروس كورونا عن بعد لنزلاء "سجون الجوف"

محاضرة توعوية حول فيروس كورونا عن بعد لنزلاء "سجون الجوف"

اليونان تشدد إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا

اليونان تشدد إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية