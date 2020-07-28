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"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ 9 مساءً

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"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ 9 مساءً "مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ 9 مساءً
"الأرصاد" نبّهت لأمطار وبَرَد ورياح نشطة على عدة محافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وشبه انعدام للرؤية على منطقة الباحة وجريان السيول.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، "مدينة الباحة ومحافظات: المخواة والمندق وبلجرشي والحجرة والعقيق والقرى وقلوة وبني حسن وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها".أمطار حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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