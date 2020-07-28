أخبار عاجلة

بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر -
"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح -
بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي -
رفحاء.. "البلدية" تكثف جولاتها الرقابية أيام العيد وترفع مخلفات الأضاحي من الأحياء -
هدفه إعادة الرياضة للواجهة.. "دروجبا" يسعى لكرسي الرئاسة -
"الغذاء والدواء" تنصح بـ3 طرق لتسييح اللحوم المجمدة.. تعرَّف عليها -
تبدأ فعالياته ثاني أيام العيد.. "الرضاعة الطبيعية" تحتفل بأسبوع الرضاعة العالمي -
بحضور "ابن نافل" وعدد من اللاعبين.. الهلال يفتتح متجره الجديد -
بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر -
"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كارثة تتهيأ.. شاهد: أطفال يسبحون في مستنقع بعسير يمر وسطه كيبل كهرباء

Print
فيما طالب الأهالي بسرعة التحرك ومعالجة الوضع.. صعق أو غرق أو بعوض

كارثة تتهيأ.. شاهد: أطفال يسبحون في مستنقع بعسير يمر وسطه كيبل كهرباء

في ممارسة محفوفة بالموت، رصدت "سبق" عدداً من الأطفال يمارسون هواية السباحة وسط مستنقع خلفته الأمطار التي هطلت على مركز عمق شمال غرب عسير يعبر وسطه كيبل كهرباء به عدة توصيلات، ما ينذر بكارثة وخطر كبير على أرواح الأطفال وعابري المكان.

وفي الوقت الذي استنكر فيه السكان الوضع، طالبوا الجهة المعنية بالأمر، بسرعة معالجة الوضع القائم وحماية أرواح أبنائهم؛ مما قد ينتج عن ذلك من حالات صعق كهربائي -لا سمح الله- فضلاً عن خطر تلك المستنقعات وما قد تتسبب فيه من حالات غرق وانتشار للبعوض والحشرات.

كارثة تتهيأ.. شاهد: أطفال يسبحون في مستنقع بعسير يمر وسطه كيبل كهرباء

كارثة تتهيأ.. شاهد: أطفال يسبحون في مستنقع بعسير يمر وسطه كيبل كهرباء

كارثة تتهيأ.. شاهد: أطفال يسبحون في مستنقع بعسير يمر وسطه كيبل كهرباء

عسير مستنقع بعسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر

بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر

"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح

"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح

بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي

بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي

رفحاء.. "البلدية" تكثف جولاتها الرقابية أيام العيد وترفع مخلفات الأضاحي من الأحياء

رفحاء.. "البلدية" تكثف جولاتها الرقابية أيام العيد وترفع مخلفات الأضاحي من الأحياء

شبكة عيون الإخبارية