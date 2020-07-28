لديّ صك.. مواطن يُفاجأ بإزالة منزله بمكة ويطلب تحقيقاً و"الأمانة" ترد

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قال: كانت نوافذه وأبوابه محكمة وأخفى الهدم معالمه.. "البلدية" لم تشعرني

طالب مواطن بمكة المكرّمة، المسؤولين في أمانة العاصمة المقدّسة، وعلى رأسهم الأمين؛ بضرورة فتح ملف تحقيق حول إزالة منزله الكائن بجبل السودان بحجة أن منزله مهجور وغير مأهول بالسكان، رغم وجود صك شرعي ولم يتلق إشعاراً من البلدية قبل الهدم.

وروى المواطن عطا الله ربيع البقمي؛ تضرره من عملية الإزالة قائلاً: "فُوجئت في السادس من شهر ذي القعدة الماضي من العام الجاري، بإزالة منزلي الكائن في شعب عامر -جبل السودان- بمكة المكرّمة، وعند مراجعة البلدية أفادوا بأن المنزل مهجور وغير مأهول بالسكان، رغم وجود صك شرعي، وكان المنزل قبيل الهدم والإزالة محكماً نوافذه وأبوابه"، لافتاً إلى أن الإزالة أخفت معالم المنزل، ولم تعمد البلدية في وضع إشعار كالمعتاد أو الكتابة على جدار المنزل للمراجعة ونحوه.

وأشار إلى أنه عند مراجعة البلدية لم يجد إجابة وسبباً كافياً وشافياً بأسباب الإزالة؛ غير أن المنزل مهجور؛ مطالباً أمين العاصمة المقدّسة، بضرورة فتح ملف تحقيق حول أسباب هدم منزله الكائن في شعب عامر -جبل السودان- بمكة المكرّمة، دون علمه، والذي تم تسجيله مجهولاً رغم وجود صك شرعي.

من جانبه، قال المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدّسة رعد الشريف، لـ"سبق": "المبنى مهجور وآيل للسقوط وحدث به عديد من المشكلات الأمنية ومخاطر على السلامة العامة من تكرار للحرائق داخل المبنى؛ وذلك طبقاً لإفادة الجهات الأمنية والمختصة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بإزالة المبنى، وذلك بقرار من اللجان المختصة".

وأضاف: "على المواطن تقديم ما لديه من مستمسكات للبلدية الفرعية لدراستها ورفعها للأمانة لاتخاذ الاجراءات النظامية نحوها".