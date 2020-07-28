شاهد.. انفجار ضخم في مخازن وقود بإقليم كرمانشاه غربي إيران

★ ★ ★ ★ ★

أدى إلى اندلاع النيران في عدد من شاحنات وقود كانت في الموقع

هز انفجار، اليوم الثلاثاء، مخازن للوقود في محافظة كرمنشاه الإيرانية؛ مما أدى إلى اندلاع النيران في عدد من شاحنات وقود كانت في الموقع.

وقال حاكم كرمانشاه: إن أعمدة الدخان الأسود ناجمة عن اندلاع الحريق في كراج سيارات ناقلات الوقود؛ حيث اشتعلت النيران بداية في إحدى الشاحنات، ثم سرت إلى بقية الشاحنات في الموقع.

ووفق "روسيا اليوم" يعمل رجال الإطفاء حاليًا على إخماد النيران، ولا تتوفر معلومات بعد حول وجود خسائر بشرية.انفجار مخازن للوقود محافظة كرمنشاه الإيرانية