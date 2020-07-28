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حصيلة الجائحة.. أكثر من 654 ألف وفاة ونحو 16.5 مليون مصاب بالعالم

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حصيلة الجائحة.. أكثر من 654 ألف وفاة ونحو 16.5 مليون مصاب بالعالم حصيلة الجائحة.. أكثر من 654 ألف وفاة ونحو 16.5 مليون مصاب بالعالم
جونز هوبكنز: الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الوباء

حصيلة الجائحة.. أكثر من 654 ألف وفاة ونحو 16.5 مليون مصاب بالعالم

حصد أرواح أكثر 654 ألف شخص حول العالم، وبلغت حصيلة الإصابات بالفيروس نحو 16.5 مليون إصابة.

وبحسب آخر أرقام وإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز"، ارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضرراً من تفشي الوباء، إلى أكثر من 148 ألفاً، فيما بلغت حصيلة الإصابات 4 ملايين وأكثر من 290 ألفاً حتى الآن.

وفي البرازيل تسبب الفيروس في وفاة نحو 88 ألف شخص، وتم تسجيل مليونين و244 ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تضرراً حيث حصد الوباء أرواح نحو 46 ألف شخص، وتجاوزت حصيلة الإصابات 300 ألف.

وفي المكسيك، التي تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر تضرراً حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 44 ألف شخص، وبلغ عدد المصابين 395 ألف مصاب.

ووفق " اليوم" في إيطاليا تجاوزت حصيلة الوفيات 35 ألفاً، وبلغ عدد المصابين أكثر من 246 ألفاً، تليها الهند التي سجلت 33.4 ألف وفاة، فيما اقترب عدد الإصابات من 1.5 مليون إصابة.

وتحتل فرنسا المرتبة السادسة بأكثر من 30 ألف وفاة منذ بدء تفشي الوباء، فيما تجاوز عدد المصابين فيها 220 ألفاً، تليها إسبانيا التي سجلت أكثر من 28 ألف وفاة، و272 ألف إصابة بالفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن معدل الوفيات يختلف من بلد إلى آخر، إذ تحتل روسيا المرتبة الرابعة عالمياً من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، حيث سجلت 816 ألف إصابة، إلا أنها سجلت فقط 13300 حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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