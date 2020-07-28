أخبار عاجلة

بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر -
"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح -
بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي -
رفحاء.. "البلدية" تكثف جولاتها الرقابية أيام العيد وترفع مخلفات الأضاحي من الأحياء -
هدفه إعادة الرياضة للواجهة.. "دروجبا" يسعى لكرسي الرئاسة -
"الغذاء والدواء" تنصح بـ3 طرق لتسييح اللحوم المجمدة.. تعرَّف عليها -
تبدأ فعالياته ثاني أيام العيد.. "الرضاعة الطبيعية" تحتفل بأسبوع الرضاعة العالمي -
بحضور "ابن نافل" وعدد من اللاعبين.. الهلال يفتتح متجره الجديد -
بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر -
"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

1350 للضأن و3 آلاف للجمال والبقر.. انتعاشة في أسواق الماشية بالباحة

Print
1350 للضأن و3 آلاف للجمال والبقر.. انتعاشة في أسواق الماشية بالباحة 1350 للضأن و3 آلاف للجمال والبقر.. انتعاشة في أسواق الماشية بالباحة
توقعات بزيادة معدلات البيع مع نهاية الأسبوع تزامناً مع حلول عيد الأضحى

1350 للضأن و3 آلاف للجمال والبقر.. انتعاشة في أسواق الماشية بالباحة

شهدت أسواق بيع الأضاحي والأغنام في منطقة الباحة، حالة من الانتعاش في عمليات البيع والشراء، قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك، فيما تفاوتت البيع حسب المعروض.

وتعد الأسواق الشعبية الأسبوعية التي تشتهر بها المنطقة، مثل: سوق الخميس بالباحة والسبت ببلجرشي والثلاثاء في المخواة وبني عدوان بالقرى والأربعاء بالعقيق والقرى من أهم الأسواق والمواقع التي تعرض فيها الماشية بأنواعها الضأن والماعز والجمال والبقر، إلى جانب الباعة الجائلين على الطرقات الرئيسة بالمنطقة، حيث توافد عشرات الباعة وتجار الماشية والأغنام من مختلف المحافظات لبيع مختلف أنواع الماشية.

وتفاوتت أسعار الأضاحي من 1350 إلى 1700 ريال للضأن والماعز، فيما تراوحت أسعار الجمال والبقر من 3000 إلى 5000 ريال، في حين توقع التجار زيادة في معدلات الإقبال والبيع مع نهاية الأسبوع الجاري بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.أسواق بيع الأضاحي والأغنام الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 1/8/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 1/8/2020

شبكة عيون الإخبارية