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"مايك بنس" يعلن انطلاق المرحلة الثالثة لتجارب لقاح كورونا المنتظر

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"مايك بنس" يعلن انطلاق المرحلة الثالثة لتجارب لقاح كورونا المنتظر "مايك بنس" يعلن انطلاق المرحلة الثالثة لتجارب لقاح كورونا المنتظر
في 89 مركزاً بالولايات المتحدة وبمشاركة نحو 30 ألف شخص

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أن إدارة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة الأمريكية أذنت بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح المضاد للفيروس التاجي.

ونقلت قناة تلفزيون "WPTV" عن بنس أن المرحلة الثالثة من الاختبارات على اللقاح ستبدأ في 89 مركزاً بجميع أنحاء الولايات المتحدة، وسيشارك فيها نحو 30 ألف شخص.

ووفق " اليوم" أفاد نائب الرئيس الأمريكي بأن شركة المستحضرات الصيدلانية "موديرنا"، القائمة على تطوير اللقاح، بدأت المرحلة الأولى من التجارب في مارس 2020، عقب أسابيع قليلة من الحصول على الشفرة الوراثية للفيروس التاجي.

يُذكر أن وزارة الصحة الروسية كانت أعلنت أخيراً أن المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح الروسي المضاد للفيروس التاجي، الذي يعكف على تطويره مركز "غامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وصلت إلى نهايتها. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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