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وقع على طريق الساحل.. حادث مروري يخلف 8 إصابات بمكة

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وقع على طريق الساحل.. حادث مروري يخلف 8 إصابات بمكة وقع على طريق الساحل.. حادث مروري يخلف 8 إصابات بمكة
بادومان: منها إصابتان خطرتان وقدمنا الخدمة الإسعافية للمصابين

وقع على طريق الساحل.. حادث مروري يخلف 8 إصابات بمكة

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم مروري وقع على طريق الساحل تقاطع الخرقة.

تفصيلاً؛ تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدّسة، مساء أمس، بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في طريق الساحل تقاطع الخرقة وبه عدد من الإصابات.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدّسة عبدالعزيز بادومان؛ أنه حين وصول أول فرقة إلى الموقع تبين وجود 8 إصابات؛ 4 إصابات متوسطة، إصابتين طفيفتين وإصابتين خطرتين، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى النور التخصصي لتلقي العلاج.حادث مروري هيئة الهلال الأحمر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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