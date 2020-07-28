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تحديث شامل في تطبيق "أليكسا".. ما تفضله في المقدمة

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تحديث شامل في تطبيق "أليكسا".. ما تفضله في المقدمة تحديث شامل في تطبيق "أليكسا".. ما تفضله في المقدمة
ينتظر أن يتضمن شاشة رئيسة جديدة كلياً

تحديث شامل في تطبيق

كشفت تقارير صحفية عالمية عن طريق شركة "أمازون" الأمريكية تحديثاً شاملاً في تطبيقها للمساعدة الشخصية الذكية "أليكسا".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "أليكسا" سيضع أمام المستخدم الميزات الأكثر استخداماً له في المقدمة.

كما سيتضمن التحديث شاشة رئيسة جديدة كلياً، التي يمكنها أن تنقل لمستخدمه مهارات جديدة أكثر تخصيصاً.

وستحتوي الشاشة الرئيسة الجديدة لتطبيق "أليكسا" على مقترحات جديدة مخصصة بناءً على ما يستخدمه ويفضله الشخص.

مثلا، إذا كنت تحب تشغيل الموسيقى كثيراً، أو تحب التحكم في أجهزة منزلك الذكية، ستجد تلك الخيارات بارزة على الشاشة الرئيسة.

كما طوّرت "أمازون" مستشعرات التعرف الصوتي على "أليكسا" حيث يمكن تفعيل التطبيق بمجرد قول "أليكسا" من دون استخدام اليدين.

ومن المقرر أن تطرح "أمازون" التحديث بصورة رسمية نهاية أغسطس المقبل عبر أنظمة تشغيل أندرويد وآي أو إس وفاير أو إس.شركة أمازون الأمريكية أليكسا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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