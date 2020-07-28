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بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر
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السبت 01 أغسطس 2020 08:18 مساءً
"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح
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السبت 01 أغسطس 2020 08:18 مساءً
بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي
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السبت 01 أغسطس 2020 08:18 مساءً
رفحاء.. "البلدية" تكثف جولاتها الرقابية أيام العيد وترفع مخلفات الأضاحي من الأحياء
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السبت 01 أغسطس 2020 08:18 مساءً
هدفه إعادة الرياضة للواجهة.. "دروجبا" يسعى لكرسي الرئاسة
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السبت 01 أغسطس 2020 07:57 مساءً
"الغذاء والدواء" تنصح بـ3 طرق لتسييح اللحوم المجمدة.. تعرَّف عليها
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السبت 01 أغسطس 2020 07:57 مساءً
تبدأ فعالياته ثاني أيام العيد.. "الرضاعة الطبيعية" تحتفل بأسبوع الرضاعة العالمي
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السبت 01 أغسطس 2020 07:57 مساءً
بحضور "ابن نافل" وعدد من اللاعبين.. الهلال يفتتح متجره الجديد
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السبت 01 أغسطس 2020 07:57 مساءً
ترامب يعلن حالة الطوارئ في فلوريدا بسبب إعصار أيساياس
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السبت 01 أغسطس 2020 07:15 مساءً
الحجاج يكملون رمي الجمرات الثلاث لليوم الأول من أيام التشريق
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السبت 01 أغسطس 2020 07:15 مساءً
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عمرو أديب عن فيلم (صاحب المقام): فكرة غريبة ومش مكررة.. طول ما أنت بتتفرج أنت مش عارف إية اللي هيحصل
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Mbc مصر
الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:21 صباحاً
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