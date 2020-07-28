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لمنع انتشار كورونا.. طريقة جديدة لشراء الأضاحي في باكستان

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لمنع انتشار كورونا.. طريقة جديدة لشراء الأضاحي في باكستان لمنع انتشار كورونا.. طريقة جديدة لشراء الأضاحي في باكستان
عدد المشترين انخفض إلى النصف تقريبًا

لمنع انتشار كورونا.. طريقة جديدة لشراء الأضاحي في باكستان

خوفًا من معاودة الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أثناء فترة الاستعدادات لعيد الأضحى، تشجع السلطات الباكستانية الناس على شراء أضاحي العيد عبر الإنترنت أو على الأقل استخدام الكمامات قبل دخول أسواق الماشية، حسب وكالة "رويترز".

وأدت القيود التي تفرضها لتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي هذا العام إلى تراجع أعداد الزبائن المترددين على الأسواق الصاخبة في العادة، والتي تقام، مثل باقي البلدان الإسلامية، في المراكز الحضرية، قبل واحدة من أهم المناسبات الإسلامية.

وقال شهود من "رويترز": إن سوق الماشية الرئيسية في كراتشي (كبرى المدن الباكستانية) كان أقل ضجيجًا يوم الأحد عما كان عليه الحال في السنوات السابقة في يوم يسبق العيد بستة أيام فقط. وقال التاجر الله ديتا الذي سافر مئات الأميال لبيع ماشيته لـ"رويترز": إن عدد المشترين انخفض إلى ما يقرب من النصف.

ولا يُعرف مدى استجابة الناس لطريقة الشراء عبر الإنترنت؛ لكن سخر معظم الزوار من الطلب الخاص باستخدام الكمامة، واصطحب كثيرون منهم الأطفال المحظور دخولهم هذا العام. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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